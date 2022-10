Destaca Federación trabajos y funciones del AIFA

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, funcionarios y mandatarios destacaron los trabajos que se realizan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como las operaciones comerciales y conectividad terrestre.

Según detalló el general Isidoro Pastor, encargado del AIFA, hasta el 1 de octubre del presente año se han realizado 3 mil 565 operaciones de tipo comercial para pasajeros, de los cuales se han transportado 317 mil.

Igualmente, Pastor destacó que continúan en operación varios puntos de transporte para trasladarse a la terminal aérea, además señaló que hay una terminal de autobuses 'moderna' dentro de la misma infraestructura con destinos foráneos; cabe mencionar que entre ellos destacan municipios de Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (EdoMex).

Asimismo, el encargado del aeropuerto expuso ante el mandatario federal que el índice de satisfacción de los usuarios se encuentra actualmente en el 88.53 por ciento.

Destacan conexiones viales para el AIFA

Dentro de 'la mañanera' igualmente estuvieron presentes el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, y Alfredo del Mazo, gobernador de EdoMex, quienes destacaron las obras viales que conectarán a dichas entidades con el AIFA, además de trabajos de rehabilitación en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Nuño Lara comentó que la construcción de obras viales para con el Aeropuerto Felipe Ángeles son para mejorar la conectividad terrestre, entre los cuales destacó el Tren Suburbano, mismo que según el funcionario federal, tendrá el ramal Lechería - AIFA el cual llegará hasta dicha terminal.

Aclaró igualmente que para dicha construcción se tendrá una inversión mixta de 25.8 millones de pesos, del cual el 61% será de concesionarios, el 19% será del SICT, y el 20% restante será de parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Por su parte, Del Mazo presentó lo avances ante el presidente López Obrador de las obras viales para agilizar los traslados al AIFA, esto para tener 'ahorros' en tiempos de traslado.

Rehabilitarán parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Igualmente, en la conferencia de prensa estuvo presente la Jefa de Gobierno de la CDMX, junto a Carlos Velázquez, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes informaron sobre una serie de rehabilitaciones en la infraestructura de dicho aeropuerto.

Del mismo modo, se adelantó que habrá un reforzamiento en la seguridad de dicha terminal capitalina, porque 'la delincuencia organizada ha operado con complacencia', por ello se comunicó la creación de un 'Mando Único' en el que están integradas varios cuerpos de seguridad como la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración, entre otros.

Por su parte Sheinbaum expuso la construcción y rehabilitación que tuvo la Terminal 2 del AICM, misma que según la funcionaria capitalina presenta hundimientos y ha provocado grietas.

Asimismo adelantó que se han comenzado labores para intervenir dicha terminal en el aeropuerto ya que podría tener riesgos ante futuros sismos.

Finalmente, el Ejecutivo federal aseguró que se seguirá trabajando para mejorar el servicio a los ciudadanos.

'Cada vez va a mejorar el servicio a los ciudadanos, que no haya corrupción, que no haya demoras, que no haya robo de maletas, que no haya extorsión', agregó.