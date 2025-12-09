Destaca Harfuch 38 mil detenciones y caída de homicidios en 37%

Durante la conferencia matutina de este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance detallado de las acciones contra el crimen organizado realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, periodo en el que, afirmó, se han logrado resultados “contundentes y sostenidos”.

Según el funcionario, en los primeros 14 meses de la administración de Claudia Sheinbaum se han detenido 38 mil 700 presuntos delincuentes de alto impacto, así como asegurado 311 toneladas de droga, incluidas más de 4 millones de pastillas de fentanilo, una de las sustancias que más preocupa a los gobiernos de México y Estados Unidos.

Más de mil 700 detenidos solo en noviembre

Harfuch detalló que, tan solo durante noviembre, se capturó a 1,761 personas por delitos de alto impacto, en ese mismo periodo se aseguraron 15 toneladas de droga y más de 1,100 armas de fuego, además del desmantelamiento de 146 laboratorios de metanfetaminas en distintos estados.

“Estos resultados son producto directo de la coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y gobiernos estatales”, afirmó.

Reducción del 37% en homicidios desde 2024

Uno de los puntos que más subrayó el secretario fue la disminución en la violencia homicida.

De acuerdo con datos presentados, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 37% entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, lo que representa 32 asesinatos menos cada día.

Operativos relevantes en varios estados

El funcionario también puso sobre la mesa una serie de acciones recientes que, dijo, muestran el alcance de la estrategia federal.

Tijuana, Baja California. Cinco personas detenidas vinculadas a grupos criminales y el decomiso de armas y nueve kilos de fentanilo.

Aldama, Chihuahua. Elementos del Ejército repelieron una agresión y capturaron a 11 integrantes del grupo Cabrera Sarabia, incluido un objetivo prioritario. El arsenal asegurado incluyó fusiles Barrett, ametralladoras y artefactos explosivos.

Manzanillo, Colima. La Marina detuvo a Yajaira Berenice “La China”, señalada como generadora de violencia y relacionada con un doble homicidio.

Estado de México. Nueve capturados, entre ellos tres operadores criminales:

• “El Chuta”, operador financiero.

• “El Michoacano”, jefe de célula vinculada a homicidios.

• “Balú”, líder del colectivo La Chuquisa.

Durante el operativo fueron liberadas 37 personas retenidas en un centro de rehabilitación.

Michoacán y Sinaloa, prioridades permanentes

Harfuch reiteró que ambos estados mantienen atención prioritaria del Gabinete de Seguridad a través de despliegues militares y acciones de inteligencia.

En Michoacán, destacó el aseguramiento reciente de cinco toneladas de precursores químicos en Uruapan, además de la habilitación de 17 laboratorios con fines de investigación operativa.

Mientras que en Sinaloa, cinco operativos coordinados permitieron la detención de 18 personas y el aseguramiento de más de 600 kilos de metanfetamina.

Golpes contra el huachicol y la extorsión

Otra parte sustancial del informe fue la lucha contra el mercado ilícito de combustibles. Inteligencia y vigilancia terrestre permitieron asegurar más de 1.4 millones de litros de hidrocarburos en operaciones en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa.

En cuanto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde julio, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas al 089, de las cuales el 75% evitó que la extorsión se consumara.

En este periodo, 615 personas han sido detenidas por este delito.

El secretario añadió que ya se han bloqueado miles de líneas telefónicas provenientes de centros penitenciarios, y que para el primer trimestre de 2026 quedarán inhabilitados los servicios de telefonía móvil en todos los reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Para cerrar, Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad continuará visitando Sinaloa y Michoacán de forma permanente.

“La instrucción de la presidenta es clara: mayor presencia, mayor coordinación y cero impunidad”, afirmó.

