Destaca IMSS entrega del personal de enfermería

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que, entre 2019 y 2025, la plantilla de enfermería creció de 109 mil a 148 mil trabajadores, un incremento récord

  • 06
  • Enero
    2026

En una ceremonia de trascendencia para el sistema de salud pública, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el secretario de Salud, Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, encabezaron la Ceremonia Institucional del Personal de Enfermería en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Durante el evento, se anunció que el gremio atraviesa su "mejor momento histórico", destacando que para este 2026 el personal de enfermería comenzará formalmente a prescribir medicamentos.

Este hito ya cuenta con un antecedente: la primera receta electrónica emitida el pasado 17 de diciembre por la enfermera Sonia López en la CDMX. Actualmente, más de 1,600 especialistas ya están capacitados para esta nueva responsabilidad.

Crecimiento y profesionalización sin precedentes

Zoé Robledo informó que, entre 2019 y 2025, la plantilla de enfermería creció de 109 mil a 148 mil trabajadores, un incremento récord fortalecido por la integración del personal del antiguo programa IMSS Coplamar al Régimen Ordinario.

“La cobertura que tenemos hoy es del 96.2%. El propósito para este 2026 es acercarnos al 100%”, afirmó Robledo.

Uno de los logros más significativos destacados fue el reconocimiento formal de la Licenciatura en Enfermería. Gracias a un acuerdo con el sindicato (SNTSS), 43,668 profesionales acreditaron su título y cédula, lo que derivó en una inversión institucional superior a los 315 millones de pesos para nivelar sus percepciones económicas.

El "rostro humano" del sistema de salud

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, calificó al personal como la columna vertebral de la atención médica. "Representan el rostro humano; son quienes acompañan al paciente desde la prevención hasta el final de la vida", subrayó, reiterando el compromiso de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por dignificar la profesión.

En el marco del evento, se destacó que en 2025 este gremio fue el más galardonado por la derechohabiencia, sumando 6,694 reconocimientos por buen trato.

Desafíos y liderazgo hacia el futuro

La titular de la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias, y el líder del SNTSS, Rafael Olivos, coincidieron en que la nueva categoría de "Enfermera General Clínica" exige:

  • Respeto pleno al Contrato Colectivo.
  • Capacitación y certificación obligatoria.
  • Liderazgo en acciones de medicina preventiva y autocuidado.

La ceremonia concluyó con la entrega de galardones a trabajadores que demostraron un desempeño sobresaliente en hospitales y Unidades de Medicina Familiar durante el último año, consolidando a la enfermería como un pilar de ética y calidez humana.


