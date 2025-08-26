Destaca Sheinbaum a Renata Zarazúa y Checo Pérez

El inicio de semana dejó grandes capítulos para la historia del deporte mexicano, pues Renata Zarazúa hizo historia con su triunfo en el US Open de tenis, mientras que Sergio "Checo" Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1.

Esto no pasó inadvertido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó a ambos deportistas, quienes se encargan de poner en alto a la nación.

Todas las emociones 💚



Renata Zarazua of Mexico notches the biggest win of her career, rallying from 7-6 3-0 down to stun Keys! pic.twitter.com/NDtoZl6M4F — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

“Quiero felicitar a la tenista que ganó un partido del US Open, Renata Zarazúa, venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open, felicidades. Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan al país”, compartió en la conferencia matutina.

Recordemos que Renata Zarazúa obtuvo un histórico triunfo en uno de los torneos más prestigiosos del deporte y no solo eso, su triunfo ante Keys fue el primero que obtiene una tenista mexicana sobre una top 10 mundial.

Ahora buscará volver a hacer historia contra Diane Parry, en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Por su parte, "Checo" Pérez confirmó su regreso a la máxima categoría del automovilismo para el próximo año, lo hará de la mano de Cadillac y compartirá equipo con Valtteri Bottas.

El mexicano será la cabeza del proyecto de la escudería norteamericana, que debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026.

Comentarios