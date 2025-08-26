Destaca Sheinbaum a Renata Zarazúa y Checo Pérez
La presidenta de México reconoció el aporte de estas dos figuras a enaltecer el deporte nacional en los principales escenarios del mundo
- 26
-
Agosto
2025
El inicio de semana dejó grandes capítulos para la historia del deporte mexicano, pues Renata Zarazúa hizo historia con su triunfo en el US Open de tenis, mientras que Sergio "Checo" Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1.
Esto no pasó inadvertido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó a ambos deportistas, quienes se encargan de poner en alto a la nación.
Todas las emociones 💚— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025
Renata Zarazua of Mexico notches the biggest win of her career, rallying from 7-6 3-0 down to stun Keys! pic.twitter.com/NDtoZl6M4F
“Quiero felicitar a la tenista que ganó un partido del US Open, Renata Zarazúa, venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open, felicidades. Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan al país”, compartió en la conferencia matutina.
Recordemos que Renata Zarazúa obtuvo un histórico triunfo en uno de los torneos más prestigiosos del deporte y no solo eso, su triunfo ante Keys fue el primero que obtiene una tenista mexicana sobre una top 10 mundial.
Ahora buscará volver a hacer historia contra Diane Parry, en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.
¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?#WeAreBack #SP11 pic.twitter.com/TD7uCX6bNa— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 26, 2025
Por su parte, "Checo" Pérez confirmó su regreso a la máxima categoría del automovilismo para el próximo año, lo hará de la mano de Cadillac y compartirá equipo con Valtteri Bottas.
El mexicano será la cabeza del proyecto de la escudería norteamericana, que debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas