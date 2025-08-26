Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_59c441d3d6
Nacional

Destaca Sheinbaum a Renata Zarazúa y Checo Pérez

La presidenta de México reconoció el aporte de estas dos figuras a enaltecer el deporte nacional en los principales escenarios del mundo

  • 26
  • Agosto
    2025

El inicio de semana dejó grandes capítulos para la historia del deporte mexicano, pues Renata Zarazúa hizo historia con su triunfo en el US Open de tenis, mientras que Sergio "Checo" Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1.

Esto no pasó inadvertido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó a ambos deportistas, quienes se encargan de poner en alto a la nación.

“Quiero felicitar a la tenista que ganó un partido del US Open, Renata Zarazúa, venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open, felicidades. Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan al país”, compartió en la conferencia matutina.

Recordemos que Renata Zarazúa obtuvo un histórico triunfo en uno de los torneos más prestigiosos del deporte y no solo eso, su triunfo ante Keys fue el primero que obtiene una tenista mexicana sobre una top 10 mundial.

Ahora buscará volver a hacer historia contra Diane Parry, en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Por su parte, "Checo" Pérez confirmó su regreso a la máxima categoría del automovilismo para el próximo año, lo hará de la mano de Cadillac y compartirá equipo con Valtteri Bottas.

El mexicano será la cabeza del proyecto de la escudería norteamericana, que debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T130126_431_41afb2afe3
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
Firma_Checo_Perez_por_dos_anos_con_Cadillac_75f5f2a56d
Firma Checo Pérez por dos años con Cadillac; esperan debut
Checo_Perez_687608a6f5
Checo Pérez afirma que no tiene nada que demostrar en F1
publicidad

Últimas Noticias

escena_ximena_navarrete_familia_0712422f70
Ximena Navarrete celebra 15 años de su corona de Miss Universo
QWD_95cfc6f616
Sin denuncias formales contra integrantes del sindicato de CATEM
deportes_benfica_42fecafd59
Benfica vence a Fenerbahçe y es el último clasificado a Champions
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
publicidad
×