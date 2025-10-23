Destaca Sheinbaum interés de Scotiabank en invertir en proyectos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que la reunión que sostuvo con el presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, fue para abordar las perspectivas de México ante los nuevos cambios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como para conocer más detalles sobre el Plan México y la manera en que el sector financiero puede contribuir al desarrollo económico nacional.

Tras la reunión, la mandataria señaló que los empresarios canadienses mostraron gran interés en conocer la perspectiva del gobierno mexicano sobre la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, así como los detalles del Plan México y las oportunidades de inversión en el país.

“Les interesa saber cuál es nuestra perspectiva en la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, qué es el Plan México y cómo pueden ayudar a invertir en nuestro país”, explicó.

Sheinbaum destacó que estas reuniones permiten intercambiar visiones sobre la economía global y nacional, y fortalecen la confianza del sector financiero extranjero en la estabilidad económica del país.

“Son muy buenas conversaciones, y también recibimos de parte de ellos la visión no solamente de México, sino del mundo entero, entonces son buenas conversaciones y oportunidades que se abren para nuestro país”, subrayó.

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde Sheinbaum y Thomson dialogaron sobre las oportunidades de inversión y crecimiento económico que ofrece el país.

A través de sus redes sociales, la presidenta destacó el interés de la institución bancaria en fortalecer su participación en México.

Uno de los temas centrales fue la ampliación del acceso a créditos para pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro del marco del Plan México, una estrategia que busca potenciar la inversión productiva, la innovación tecnológica y la generación de empleo en el país.

Además, Sheinbaum ha insistido en que el sistema bancario debe abrir el acceso al financiamiento a más sectores, recordando que actualmente solo el 33 por ciento de la población puede acceder a un crédito.

Interés canadiense en financiar proyectos públicos y privados

Por otra parte, recordó que Scotiabank es una institución principalmente de capital canadiense, por lo que existe un fuerte interés en financiar proyectos tanto públicos como privados en México.

“Obviamente a ellos les interesa financiar proyectos privados y públicos, y nosotros les decimos cuáles son las condicionantes o, más que condicionantes, las reglas que muchos de ellos conocen”, comentó.

Asimismo, señaló que el encuentro permitió compartir la visión del gobierno sobre el futuro económico del país, destacando la confianza internacional en la actual administración.

“Es un poco la plática de la perspectiva que tenemos para México, y en general, hay muy buen reconocimiento de lo que estamos haciendo en el país”, concluyó.

Cabe señalar que esta fue la tercera reunión de la semana que la presidenta sostiene con líderes empresariales globales. El martes, la titular del Poder Ejecutivo federal recibió al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, con quien conversó sobre nuevas inversiones en México y el Plan México.

