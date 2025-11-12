Cerrar X
Destacan que México lidere en confianza en instituciones públicas

Una encuesta de la OCDE reveló que México ocupa el primer lugar en América Latina y el Caribe en confianza hacia las instituciones públicas

  • 12
  • Noviembre
    2025

México se posicionó como el país con mayor nivel de confianza en sus instituciones públicas, de acuerdo con la Encuesta sobre determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe 2025, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El estudio indica que 53.61% de los mexicanos confían en el gobierno, una cifra superior al promedio regional de 35.18% y al promedio de los países miembros de la OCDE, que se ubica en 39.3%.

“Reflejo del trabajo institucional”, destaca Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo de las instituciones federales y el compromiso del gobierno mexicano con la transparencia, la eficiencia y el bienestar social.

“Esta confianza es el reflejo del trabajo realizado por las instituciones públicas y el gobierno federal para fortalecer la relación entre ciudadanía y Estado”, expresó la mandataria.

México, por encima del promedio

En el informe, Ecuador (49.95%), República Dominicana (38.85%) y Brasil (38.11%) siguen a México en los primeros lugares de confianza.

En contraste, países como Guatemala (26.53%) y Perú (20.42%) se encuentran en los niveles más bajos.

La encuesta también muestra que 43% de los mexicanos confía en el Poder Legislativo, cifra superior a la de Chile (19%) y Perú (15%).

Asimismo, 33% de los encuestados en México manifestó confiar en los partidos políticos, frente al 13% en Costa Rica.

Educación y salud, puntos fuertes en percepción ciudadana

El estudio subraya que la satisfacción con el sistema educativo en México alcanza 64%, frente al promedio latinoamericano del 50%.

En materia de salud, 53% de los mexicanos declaró sentirse satisfecho con los servicios, comparado con 40% en la región.

En cuanto a servicios administrativos, México y Costa Rica lideran con 67% y 66% de aprobación, respectivamente, superando el promedio regional del 55%.

Por otra parte, el organismo internacional recomendó a los gobiernos latinoamericanos profundizar la rendición de cuentas y promover una gobernanza abierta y receptiva.

“Es necesario demostrar una rendición de cuentas efectiva y fortalecer la independencia de los poderes públicos”, señala el informe.

La OCDE también advirtió que la delincuencia, la corrupción, el desempleo, la inflación y la pobreza siguen siendo los principales desafíos para la confianza institucional en la región.

 

 


