Destinará México hasta $2,000 millones a estados sede del Mundial

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México destinará entre $1,500 y $2,000 millones de pesos para fortalecer los preparativos en los estados sede del Mundial de Futbol 2026.

El apoyo, que será entregado a inicios de 2026, beneficiará a Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, donde se llevarán a cabo varios encuentros del torneo que arranca el 11 de junio en la capital del país.

Nuevo León recibirá inversión para modernizar movilidad

Acompañada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, Sheinbaum destacó que Monterrey será una de las ciudades con mayor flujo de aficionados debido a su conectividad internacional, por lo que el recurso federal se destinará al fortalecimiento del transporte público, accesos viales y modernización urbana alrededor del Estadio BBVA.

El gobierno estatal también prevé ampliar rutas de transporte y reforzar operativos de seguridad para recibir a miles de visitantes.

CDMX impulsa más de 70 obras clave rumbo al Mundial

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la capital ha recibido fuertes inversiones orientadas a mejorar la infraestructura y la movilidad.

Recordó la modernización en los aeropuertos AICM y AIFA, así como la puesta en marcha de 70 obras permanentes, nuevas rutas de transporte y proyectos emblemáticos como:

El Chapulín, que conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria

Tren El Ajolote, de Tasqueña a Xochimilco

Ruta de Animales Silvestres, entre Universidad y Huipulco

Ruta de las Heroínas Indígenas, desde el Centro Histórico

Seguridad y urbanismo, prioridades para la capital

Brugada añadió que se renovará la Calzada de Tlalpan, se restauran canales de Xochimilco y se concluyó la instalación de 334 km de caminos seguros, más de 30 mil cámaras de vigilancia y cerca de 3,500 patrullas nuevas.

También se modernizaron 500 canchas de futbol y se intervinieron 600 mil m² de espacio público para mejorar la imagen urbana durante el evento.

Guadalajara acelerará proyectos de conectividad

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que Guadalajara avanza en obras de movilidad y renovación urbana para garantizar el desplazamiento de aficionados hacia el Estadio Akron.

Espacios públicos transmitirán el torneo en todo el país

Por su parte, la coordinadora general del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, destacó que los partidos podrán disfrutarse en espacios públicos de todo México, subrayando que el gobierno federal prioriza proyectos de conectividad y sustentabilidad para garantizar una experiencia segura y accesible.

