Detalla Segob actividades sobre visita de Sheinbaum a EUA

Durante la conferencia matutina de este viernes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló la agenda internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde ayer se encuentra en Washington para participar en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Rodríguez confirmó que, tras el sorteo, Sheinbaum sostendrá reuniones privadas y por separado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes abordará temas clave de la agenda trilateral.

La funcionaria señaló que la mandataria mexicana buscará reafirmar la coordinación entre los tres países sede del Mundial, pero también revisar temas de cooperación regional, movilidad humana, comercio y seguridad.

“En unas horas la presidenta Claudia Sheinbaum intervendrá en el sorteo donde se determinará el grupo de países con los que jugará la Selección Nacional, al ser una de las tres naciones sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026", detalló. Rodríguez.

Presencia en el sorteo del Mundial 2026

Cabe señalar que Sheinbaum acudirá este viernes al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde se definirá el grupo en el que competirá México en la primera Copa del Mundo organizada por tres naciones.

La secretaria recordó que la presidenta viajó en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional debido a la estrechez de tiempos, y enfatizó que se notificó al Senado sobre su salida del país para cumplir con los protocolos legales.

“Al fin sabremos quién será el rival en el partido inaugural que tendrá lugar en México”, subrayó.

Encuentro con migrantes antes de regresar

Antes de su retorno a México, Sheinbaum sostendrá un encuentro con comunidades migrantes asentadas en Estados Unidos, a quienes, dijo Rodríguez, la presidenta considera “héroes y heroínas” por su aportación económica y social al país.

Celebración por los siete años de la 4T

Rodríguez también recordó que mañana sábado, la presidenta encabezará junto al pueblo de México la celebración por los siete años de la Cuarta Transformación, un evento programado en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Será una jornada histórica para reconocer el avance de estos años y reafirmar el compromiso del gobierno con la transformación del país”, sostuvo.

