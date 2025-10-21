Detectan plaga 'Osbornellus Salsus' en la frontera México-EUA

Especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un hallazgo inusual en la frontera con Sonora: la detección de una plaga nunca antes identificada en el país, Osbornellus salsus, en un cargamento de radicchio procedente de México.

El descubrimiento ocurrió durante una inspección rutinaria en el Puerto de San Luis, donde los agentes recolectaron un espécimen del insecto y lo enviaron a un entomólogo del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El Servicio Nacional de Identificación del USDA confirmó la especie y verificó que se trata de la primera intercepción registrada de Osbornellus salsus en territorio estadounidense.

Aunque la detección fue controlada, despertó preocupación por las posibles implicaciones para la producción agrícola y el comercio binacional, ya que el insecto pertenece al grupo de los cicadélidos, pequeños saltadores de hoja que se alimentan succionando la savia de plantas, árboles y arbustos.

Algunas especies de esta familia pueden transmitir enfermedades vegetales, lo que convierte este tipo de hallazgos en un asunto de seguridad fitosanitaria y comercial.

De acuerdo con el protocolo de CBP y el USDA, el cargamento afectado fue resguardado y devuelto a México como medida preventiva para evitar la introducción de especies exóticas al ecosistema agrícola estadounidense.

“Los especialistas agrícolas de la CBP están altamente capacitados para detectar plagas dañinas. Realizan un excelente trabajo al determinar la admisibilidad de productos agrícolas”, declaró Guadalupe Ramírez, directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Tucson.

Ramírez destacó además la estrecha colaboración con el USDA: “Juntos protegemos al país de diversas amenazas dinámicas y en constante evolución, como las plagas invasoras que podrían perjudicar los recursos agrícolas de Estados Unidos”.

En México y otras partes de América Latina, Osbornellus salsus es conocido como “chicharrita”, un insecto que se alimenta de plantas y cuya presencia puede representar una amenaza potencial para la agricultura.

