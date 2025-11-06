Detienen a cinco hombres en dos operativos efectuados en Sinaloa

Elementos de distintas fuerzas de seguridad detuvieron a cinco hombres en posesión de armas fuego en dos operativos desplegados en Sinaloa.

En el primer hecho, agentes de seguridad lograron aprehender a dos presuntos miembros de una célula delictiva en Mazatlán, quienes se encontraban en posesión de un arma de fuego, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.

Por otra parte, efectivos realizaban recorridos de seguridad por Culiacán cuando lograron arrestar a los tripulantes de una camioneta sin placas de circulación, cuya edad oscila entre los 20 y 23 años de edad.

Al revisarlos, les hallaron dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga. Cabe señalar que los detenidos se encuentran relacionados con células delictivas generadoras de violencia en la región.

