Detienen a dos colombianos ligados a extorsión en Ecatepec

La Policía Metropolitana de Ecatepec de Morelos, detuvo a dos personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculadas con La Chokiza

  • 27
  • Septiembre
    2025

Personal de la Fuerza de Tarea Marina, en coordinación con la Policía Metropolitana de Ecatepec de Morelos, detuvo a dos personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculadas con La Chokiza, organización dedicada a la extorsión conocida como “gota a gota”.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que la detención se realizó durante un patrullaje sobre la avenida General Manuel Ávila Camacho, donde fueron asegurados Carlos Andrés “N” y Zulma “N”, alias La Güera.

Según inteligencia, la mujer sería la presunta líder de La Chokiza, presente en Ecatepec y municipios cercanos.

Al momento de la captura, los detenidos viajaban en motocicleta y se les aseguraron cuatro envoltorios con marihuana.

Posteriormente fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec para definir su situación jurídica y migratoria, mientras se determina la reclasificación de delitos según los elementos de prueba.

La Semar explicó que los préstamos “gota a gota” constituyen un esquema de extorsión en el que se otorgan sumas de dinero con intereses impagables; quienes no pueden cubrirlos son amenazados o intimidados.

La operación permitió establecer un vínculo de los detenidos con La Chokiza, integrada por una escisión de grupos colombianos dedicados a estas prácticas delictivas.


