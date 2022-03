Detienen a dos maestras por violar a niña en Chihuahua

El plantel escolar se ubica en la ciudad fronteriza de Juárez en dicho estado.

Dos maestras de un kínder en Chihuahua fueron detenidas por presuntamente violar a una niña, alumna suya de cuatro años.

La directora Mónica del Carmen ´C´, de 51 años y la docente Adriana Lucía ´H´, de 27 años, fueron arrestadas por elementos de la Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en las instalaciones del colegio "Montessori Internacional", ubicado en la calle Valle Ródano número 6730 de la colonia Del Sol, en la frontera de Juárez.

De acuerdo con la información, las mujeres se atrincheraron cuando los elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM) llegaron al colegio, pero minutos después las convencieron de entregarse.

Debido a que las clases no se suspendieron, al lugar acudieron padres de familia y medios de comunicación, por lo que la escuela tuvo que ser acordonada por los agentes estatales.

Se menciona que las maestras estuvieron violando a la niña de 4 años entre agosto de 2021 a febrero del 2022.

La madre de la menor declaró que al parecer las docentes le daban a su hija una sustancia para que se durmiera mientras abusaban de ella porque siempre estaba soñolienta y ponía pretextos para no ir a clases.

"Yo vengo denunciando porque hubo violación contra mi hija, una menor de 4 años, por parte de la maestra y de la directora. Mi niña entró desde agosto, en septiembre fue cuando acudió a las clases; en octubre ya no quería acudir, me ponía pretextos, que se sentía mal, que le dolía la panza, mil cosas, pero yo pues la tenía que traer. La traía a la fuerza, entonces pasaba un tiempo, venía bien y otra vez me decía no quiero ir, que se siento mal, me duele la cabeza, etc", dijo la madre de la víctima.

Tras enterarse de lo que le estaban haciendo a su hija, la mamá interpuso una denuncia penal y la Fiscalía de Chihuahua inició la carpeta de investigación número 7534/22.

Las maestras fueron puestas a disposición de un Tribunal de Control acusadas del delito de violación con penalidad agravada.

Viralizan publicación de una de las maestras detenidas

Tras el arresto de las dos maestras de Chihuahua acusadas de violar a una alumna de cuatro años, a través de redes sociales padres de familia acusaron a una de las dicentes de doble moral por una publicación que realizó el pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

"Soy la maestra de las niñas que jamás vas a tocar", se lee en la imagen que compartió Adriana Lucía, quien ahora es acusada de abusar sexualmente de una alumna de preescolar.

Con información de Info7.