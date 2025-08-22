Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024

Este viernes, autoridades de Querétaro lograron la captura de Jorge Luis "N", alias "El Chispa" o "Snoopy", quien sería uno de los presuntos responsables del atentado a un bar que dejó como saldo 10 muertos en noviembre de 2024.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús, señaló que el detenido era considerado un objetivo prioritario, además de estar catalogado como un generador de violencia en el estado.

Asimismo, precisó que la detención ocurrió la madrugada de este viernes, donde se intervinieron trece inmuebles de la colonia Santa Mónica, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con el fiscal, en el operativo en conjunto con la Policía de Investigación del Delito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Querétaro, también se logró un "importante aseguramiento de narcóticos y armas", además de poner a disposición de las autoridades a un total de cuatro detenidos.

La dependencia informó que "El Chispa" enfrentará un proceso penal por el homicidio de diez personas y tentativa de homicidio de otras diez.

En marzo, las autoridades detuvieron a José Francisco Contreras Gómez "Alfa 1", líder de la facción Escorpiones del Cartel del Golfo, responsable de la masacre que dejó diez muertos en el bar.

A esta célula del Cartel del Golfo, la cual fue designada como terrorista por el Gobierno de Donald Trump, se le investiga por delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, venta de droga, homicidios, así como ataques armados a grupos rivales y autoridades, según varias fuentes.

Las autoridades sospechan que el Cartel del Golfo se asoció con el Cartel Santa Rosa de Lima para frenar el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ello, creen que el tiroteo, que dejó diez muertos en el bar Los Cantaritos, en noviembre pasado cerca del centro turístico de Querétaro, estaba dirigido contra Fernando González Núñez, alias La Flaca, integrante del CJNG, en respuesta del Cartel Santa Rosa de Lima a una agresión días antes en el restaurante Mr. Barbas.

