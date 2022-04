Detienen a hombre por tomar fotos a pasajera de avión

Un hombre que viajaba en un vuelo de Viva Aerobus de Puerto Escondido a Ciudad de México fue detenido tras ser acusado de tomarle fotos a una mujer.

Un hombre de origen extranjero fue detenido por elementos de la Guardia Nacional luego de que fuera acusado de tomarle fotografías a una mujer sin su consentimiento durante un vuelo de Viva Aerobus que se dirigía de Puerto Escondido a la Ciudad de México.

Fue durante las primeras horas de este miércoles que la usuaria de Twitter Ana Pandal (@anapandal) relató el protocolo que siguió personal de la aerolínea para poder facilitar la captura del sujeto.

De acuerdo con la usuaria, el incidente ocurrió en el vuelo VB1189 que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e involucra a un hombre de aproximadamente 50 años y la víctima, una mujer cuya edad ronda en los 20 años.

Hoy fui testigo de lo que me pareció un excelente manejo de una situación peligrosa por parte de @VivaAerobus .

En mi vuelo VB1189 de PXM a MEX un hombre extranjero de unos 50 años le estaba tomando fotos a una mujer mexicana de 20 tantos... — Ana Pandal (@anapandal) April 20, 2022

Indicó que tras haber sido comprobado el reporte del incidente, personal de Viva Aerobus pidió al resto de mujeres que estaban alrededor que se cambiaran de asiento, mientras se manejaba la situación de riesgo.

"Nos pidieron a todos los pasajeros que nos quedáramos en nuestros lugares mientras la Guardia Nacional subió al avión y arrestó al señor, con el respaldo de la #LeyOlimpia sobre violencia en el espacio cibernético @OlimpiaCMujer", escribió.

En el relato se hace mención a la Ley Olimpia, la cual considera delito tomar y distribuir fotografías de contenido íntimo y sexual sin consentimiento de una persona.

El relato publicado en un hilo de Twitter fue respaldado por otras usuarias que viajaron en la aeronave.

yo vi la foto, estaba atrás de él, era una foto en la que se alcanzaba a percibir la ropa interior de la chica — d (@diana_pean) April 20, 2022

Yo solo quiero darle las gracias a viva aerobus porque en mi vuelo me toco sentarme junto a un anciano extranjero que descubrieron tomando fotos a mujeres en el aeropuerto no solo le revisaron el celular, le informaron de que es algo serio y legislado en nuestro país sino que me cambiaron de lugar y lo bajaron del avión por la guardia nacional, les digo que a mi hay algo más grande que me cuida todos los días. El abuso a la mujer no se explica, no se tolera y no se justifica, fin", escribió en su cuenta de Twitter la usuaria @nury_ritto.

Por su parte, @diana_pean, aseguró haber visto la imagen en cuestión e indicó que era una foto donde se alcanzaba a percibir la ropa interior de la afectada.

"Era zoom (de la foto) a esa zona de su cuerpo. El personal le pidió hasta que mostrara la carpeta de eliminados recientemente; le mostraron la prueba que alguien le tomó cuando estaba viendo el resultado de lo que había tomado y no tuvo de otra más que bajar la cabeza", escribió.

Hasta el momento no ha existido algún pronunciamiento por parte de la Guardia Nacional o la aerolínea.