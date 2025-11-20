Detienen a 'L-12', líder de una célula del CJNG en Tijuana

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de José Socorro “N”, alias "L-12", considerado uno de los objetivos prioritarios en Baja California.

El presunto líder de una célula del CJNG operaba en Tijuana y tenía tres órdenes de aprehensión por homicidio, además de vínculos con hechos de violencia registrados en la región.

De acuerdo con autoridades federales, "L-12" encabezaba actividades relacionadas con narcomenudeo, sicariato, cobro de piso, extorsión y manejo de máquinas tragamonedas.

La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de Baja California.

Harfuch destacó que estos resultados responden al esfuerzo permanente del Gobierno de México por frenar el avance del crimen organizado y proteger a las comunidades.

El detenido está implicado en el homicidio de una mujer ocurrido el 11 de septiembre de 2025 y será trasladado a Tijuana, donde un Juez de Control lo requiere.

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte… pic.twitter.com/QPgzDgubJu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 20, 2025

En un segundo operativo realizado el 19 de noviembre en Navolato, Sinaloa, autoridades lograron la detención de 14 personas, entre ellas dos individuos de origen guatemalteco y uno venezolano.

En la acción se aseguraron 13 armas largas, una ametralladora, cargadores y más de 400 cartuchos.

Cabe señalar que el despliegue fue encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSP de Sinaloa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, tras recibir una denuncia anónima al 089 sobre personas armadas en un hotel del municipio.

