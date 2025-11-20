Cerrar X
detienen_a_l_12_tijuana_bc6b930d66
Nacional

Detienen a 'L-12', líder de una célula del CJNG en Tijuana

La SSPC confirmó la captura de José Socorro 'N', líder del CJNG en Tijuana, y la detención de 14 personas armadas en Navolato, Sinaloa

  • 20
  • Noviembre
    2025

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de José Socorro “N”, alias "L-12", considerado uno de los objetivos prioritarios en Baja California.

El presunto líder de una célula del CJNG operaba en Tijuana y tenía tres órdenes de aprehensión por homicidio, además de vínculos con hechos de violencia registrados en la región.

De acuerdo con autoridades federales, "L-12" encabezaba actividades relacionadas con narcomenudeo, sicariato, cobro de piso, extorsión y manejo de máquinas tragamonedas.

La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de Baja California.

Harfuch destacó que estos resultados responden al esfuerzo permanente del Gobierno de México por frenar el avance del crimen organizado y proteger a las comunidades.

El detenido está implicado en el homicidio de una mujer ocurrido el 11 de septiembre de 2025 y será trasladado a Tijuana, donde un Juez de Control lo requiere.

En un segundo operativo realizado el 19 de noviembre en Navolato, Sinaloa, autoridades lograron la detención de 14 personas, entre ellas dos individuos de origen guatemalteco y uno venezolano.

En la acción se aseguraron 13 armas largas, una ametralladora, cargadores y más de 400 cartuchos.

Cabe señalar que el despliegue fue encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSP de Sinaloa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, tras recibir una denuncia anónima al 089 sobre personas armadas en un hotel del municipio.

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_jueza_angela_zamorano_herrera_bd5390ea8c
Jueza electa decidirá este viernes el futuro de Javier Duarte
naciona_citatorio_bc_637d2cfc36
Trasciende citatorio a exesposo de gobernadora de Baja California
inter_guardia_nacional_fe0ba190a7
Jueza dictamina que despliegue de la GN en Washington es ilegal
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_7eb6b3d4a4
Se agudiza creación de empleo en Estados Unidos
finanzas_aduana_colombia_e58485d049
Se ubica aduana Colombia como una de las de mayor flujo comercial
finanzas_banxico_ad9cd77423
Prevén que tasa de interés en México cierre el año en 7%
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
publicidad
×