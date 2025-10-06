Detienen a mujer ligada a homicidio de colaboradores de Brugada

Fuentes judiciales confirmaron que fue cumplimentada una orden de aprehensión por asociación delictuosa contra Norma Angélica “N”, presunta implicada en el asesinato de Ximena Guzmán y Jesús Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la mujer ya había sido detenida previamente y presentada ante las autoridades. La Policía de Investigación ejecutó la orden de aprehensión y actualmente se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El homicidio de Guzmán y Muñoz, conocido como “Pepe”, ocurrió en el contexto de su trabajo en la administración capitalina. La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, rechazó el 27 de mayo que existiera manipulación de pruebas en el caso y aseguró que todos los indicios fueron entregados con cadena de custodia.

Estas declaraciones respondieron a una tarjeta informativa emitida un día antes por la SSC, en la que se informó sobre una investigación interna contra dos policías presuntamente involucrados en la manipulación indebida de indicios. Paralelamente, se inició un ajuste en el cuadro de mandos para fortalecer la estrategia de seguridad local.

La fiscal Alcalde se reservó detalles sobre los presuntos responsables y los retratos hablados, destacando la necesidad de mantener el sigilo en la investigación. Reconoció retrasos en la entrega de ciertos indicios, los cuales están bajo revisión de la SSC.

La funcionaria explicó que el caso es complejo y requiere actos de investigación especializados.

Además, aseguró que se mantiene comunicación constante con las familias de las víctimas y que la investigación avanza en coordinación con instancias locales y federales.

Las autoridades judiciales no han dado a conocer más detalles sobre el grado de participación de Norma Angélica “N” en los hechos.

