Detienen a mujer por explotación sexual de una niña de 12 años

Paula Verónica 'N' fue aprehendida en Ecatepec por la Fiscalía mexiquense, acusada de transportar a una menor de 12 años para su explotación sexual

  • 08
  • Agosto
    2025

Paula Verónica “N” fue arrestada tras una operación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Se le acusa de su probable participación en un delito de trata de personas, específicamente la explotación sexual de una menor de edad.

De acuerdo a la investigación de la FGJEM, los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio. Paula Verónica “N”, presuntamente en complicidad con otro individuo, trasladó a una niña de 12 años a un inmueble en la colonia Santa Clara, Ecatepec.

La menor fue obligada a participar en actos sexuales a cambio de dinero, del cual ambos adultos se habrían beneficiado.

Tras una exhaustiva investigación, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Paula Verónica “N”.

La detención se llevó a cabo en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, también en Ecatepec. Posteriormente, fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde se determinará su situación legal.

Cabe señalar que la detenida quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas o días.


