Detienen a ocho por daños en el Palacio de Gobierno de Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en los destrozos registrados este domingo en el Palacio de Gobierno de Michoacán, tras las manifestaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En un comunicado emitido la noche del 2 de noviembre, la autoridad estatal indicó que se abrió una carpeta de investigación por los daños ocasionados en 16 áreas del inmueble, incluyendo la puerta principal y mobiliario de las oficinas.

De acuerdo con la Fiscalía, un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en el recinto del Ejecutivo estatal durante una marcha en la que participaron alrededor de 500 personas que exigían justicia y mayor seguridad para los habitantes de Uruapan.

“Causaron destrozos, pintaron paredes, rompieron cristales y dañaron mobiliario”, detalló la dependencia, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública actuaron para dispersar a los inconformes con gases lacrimógenos y resguardar el edificio.

La Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición del Ministerio Público a ocho detenidos identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”, quienes serán presentados ante la autoridad judicial en el término legal correspondiente.

“El personal pericial ya realiza las diligencias pertinentes para determinar el grado de afectación en el inmueble y las posibles responsabilidades penales”, informó la Fiscalía.

