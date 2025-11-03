Cerrar X
ocho_detenidos_michoacan_ae4a6bb976
Nacional

Detienen a ocho por daños en el Palacio de Gobierno de Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó la detención de ocho personas tras los destrozos al Palacio de Gobierno en Morelia, ocurridos durante protestas

  • 03
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en los destrozos registrados este domingo en el Palacio de Gobierno de Michoacán, tras las manifestaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En un comunicado emitido la noche del 2 de noviembre, la autoridad estatal indicó que se abrió una carpeta de investigación por los daños ocasionados en 16 áreas del inmueble, incluyendo la puerta principal y mobiliario de las oficinas.

De acuerdo con la Fiscalía, un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en el recinto del Ejecutivo estatal durante una marcha en la que participaron alrededor de 500 personas que exigían justicia y mayor seguridad para los habitantes de Uruapan.

“Causaron destrozos, pintaron paredes, rompieron cristales y dañaron mobiliario”, detalló la dependencia, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública actuaron para dispersar a los inconformes con gases lacrimógenos y resguardar el edificio.

Fiscalía investiga daños y agresiones

La Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición del Ministerio Público a ocho detenidos identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”, quienes serán presentados ante la autoridad judicial en el término legal correspondiente.

“El personal pericial ya realiza las diligencias pertinentes para determinar el grado de afectación en el inmueble y las posibles responsabilidades penales”, informó la Fiscalía.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T103900_575_c93ae282c4
Grecia Quiroz asumirá la alcaldía de Uruapan tras asesinato
carlos_manzo_sheinbaum_2a67565e31
Agresor de alcalde de Uruapan sigue sin identificar: Gobierno
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_30_11_PM_22ad6cc62d
Michoacán, atrapado por el crimen organizado
publicidad

Últimas Noticias

mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
EH_UNA_FOTO_65965e466e
Anuncian Festival del Tamal y Atole Norteño 2025 en Saltillo
ganado_frontera_sheinbaum_2bd060598a
Todavía no hay fecha para exportación ganadera a EUA: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×