Nacional

Detienen a ocho presuntos criminales en operativos en 3 estados

Ocho personas fueron arrestadas en CDMX, Morelos y Jalisco, con el decomiso de armas, drogas, dinero y dispositivos electrónicos en diversos operativos

  • 25
  • Septiembre
    2025

Este jueves ocho presuntos integrantes de dos organizaciones criminales fueron arrestados durante operativos en tres estados de México.

En los oporativos las autoridades realizaron seis registros en total, asegurando armas, drogas, un vehículo y varios dispositivos electrónicos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que cinco de los detenidos formaban parte de una célula dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidios en el Estado de México y Morelos.

Estas detenciones se realizaron despues de que las autoridades ejecutaran órdenes de cateo en domicilios de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán en la Ciudad de México, así como en Cuernavaca, Morelos.

En estos operativos, las autoridades confiscaron más de 15,000 dosis de droga, 5 kilos de cocaína, dos armas de fuego cortas, cargadores, más de 1,5 millones de pesos en efectivo, un vehículo, 11 teléfonos móviles y dos tabletas electrónicas.

En otro operativo realizado en Guadalajara, Jalisco, tres personas fueron detenidas por extorsionar a comercios en una plaza comercial. Se les aseguraron sustancias similares al cristal y 23 bolsas con marihuana.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados a la autoridad competente, que determinará su situación legal. En estos operativos participaron la SSPC, la Secretaría de la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la policía de la Ciudad de México.


Comentarios

