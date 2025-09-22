Detienen a presunto líder de una facción de La Unión Tepito

En una acción conjunta entre autoridades federales, capitalinas y del Estado de México, fueron detenidas siete personas durante operativos simultáneos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl.

Entre los capturados se encuentra un hombre identificado como “El Chícharo”, de 35 años, señalado como presunto líder de una facción delictiva vinculada con La Unión Tepito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en los cateos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y las Fiscalías de Justicia de ambas entidades. Las diligencias se llevaron a cabo tras detectar inmuebles presuntamente utilizados para el almacenamiento y embalaje de narcóticos.

Los predios intervenidos se ubicaron en la calle Manuel de la Peña y Peña, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, así como en las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, en la colonia Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl.

Durante los cateos se aseguraron 100 dosis de metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete con cocaína, más de tres kilogramos de marihuana, 140 pastillas de distintos colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 143 mil pesos en efectivo.

En total fueron detenidas cinco mujeres de 19, 35, 40, 61 y 63 años, y dos hombres de 24 y 35 años, este último señalado como probable líder de un grupo delictivo generador de violencia en el centro de la capital, dedicado a la venta de droga, extorsión y homicidios.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los inmuebles cateados permanecen bajo resguardo policial.

