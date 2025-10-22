Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles la detención de un segundo implicado en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en Apatzingán, Michoacán.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, el funcionario anunció el avance en las investigaciones:

“Hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar”, señaló.

Refuerzan operaciones en Michoacán

García Harfuch adelantó que se incrementarán los operativos del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales para capturar a todos los involucrados, no solo en el caso de Bravo Manríquez, sino también en otros delitos de la región.

“Hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que este homicidio, pero es compromiso del Gabinete de Seguridad detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona”, enfatizó.

Cabe recordar que el pasado lunes 20 de octubre, la Fiscalía de Michoacán confirmó el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán.

Su cuerpo, con huellas de tortura, fue localizado en la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.

