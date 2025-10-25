Detienen a siete con armas exclusivas del Ejército en Coahuila

Las autoridades mexicanas reportaron este sábado la detención de siete hombres con armas de uso exclusivo del Ejército que viajaban en una camioneta con placas de California, durante un operativo en el estado fronterizo de Baja California.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó en un comunicado que los hechos ocurrieron en el municipio de Tijuana, donde agentes de seguridad identificaron una camioneta con placas de California, con cinco tripulantes y a dos personas más a pie, quienes mostraron una actitud "evasiva" al abordarlos.

"Durante la revisión vehicular y de pertenencias se localizaron cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se efectuó la detención de las siete personas", apuntó la nota.

La SSPC puntualizó que el armamento asegurado es de uso exclusivo del Ejército.

En la acción, participaron agentes de la SSPC, de la Defensa Nacional, Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana del Baja California.

El gobierno mexicano ha asegurado 17,200 armas de fuego en el país, desde octubre de 2024, cuando comenzó la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta agosto de este año, según informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el 7 de octubre pasado.

En ese periodo también se detuvieron a más de 34,000 personas por delitos de alto impacto y se confiscaron más de 283 toneladas de droga, entre ellas más 3.5 millones de pastillas de fentanilo.

México ha respondido a las presiones de Estados Unidos para mejorar la seguridad y frenar el tráfico de fentanilo, con la puesta en marcha en febrero pasado de la Operación Frontera Norte, acordada con EUA para evitar aranceles generalizados del 25 %.

Pero el gobierno de Sheinbaum ha sostenido que gran parte de las armas usadas en el territorio mexicano ingresan al país desde Estados Unidos.

