Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_04_at_4_29_00_PM_44eb74c8af
Nacional

Detienen a sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum

El individuo fue identificado como Uriel "N" y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales

  • 04
  • Noviembre
    2025

Autoridades reportaron que ya fue detenido el hombre quien este martes se acercó inapropiadamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El individuo fue identificado como Uriel "N" y fue detenido en la colonia centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

En redes sociales circuló un video en el que se observa a la mandataria saludando a algunas personas afuera de Palacio Nacional, cuando súbitamente se acercó un sujeto que comenzó a tocarla inapropiadamente e incluso intentó darle un beso.

La situación fue condenada por diversos actores políticos, que exigieron que se refuerce aún más la seguridad de la mandataria, esto para prevenir que en el futuro se presenten situaciones similares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T130303_893_313c82a4e5
Acoso sufrido por la presidenta es hecho reprobable: Gobernación
jersey_seleccion_mexicana_bc71890d6f
Presenta Selección Mexicana jersey oficial para el Mundial 2026
accidente_alcaldesa_soto_d23d42c35c
Sufre percance automovilístico alcaldesa de Soto la Marina
publicidad

Últimas Noticias

escena_anahi_5675863dc5
Anahí se adelanta a la Navidad y pone su pino
nacional_grecia_quiroz_37c7886645
Grecia Quiroz llega a Uruapan con fuerte seguridad
Whats_App_Image_2025_11_05_at_4_08_36_PM_2c864b81d8
Alumno entra armado a secundaria y amenaza a maestra y compañeras
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×