Detienen a tres miembros de célula delictiva en Tabasco

Autoridades de Tabasco detuvieron a tres hombres presuntamente vinculados a una célula delictiva, durante dos operativos realizados en Cunduacán y Nacajuca.

La primera acción se llevó a cabo en Cunduacán, donde se inspeccionó un vehículo sin placas y con impactos de arma de fuego.

En su interior viajaban dos hombres que transportaban 32 mil 118 dosis de crystal, 560 de cocaína, 450 de piedra, un arma blanca, un cargador metálico con ocho cartuchos y un chaleco táctico.

En Nacajuca, un hombre que conducía una camioneta de carga intentó escapar al ser marcado el alto por las autoridades. Fue asegurado en posesión de un arma corta, un cargador con siete cartuchos, seis chalecos tácticos, tres placas balísticas y aproximadamente 608 kilogramos de mariguana.

La droga incautada representa una afectación económica de alrededor de 6.5 millones de pesos para las células delictivas que planeaban distribuirla.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que a los tres detenidos se les notificaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Se les identificó como miembros de una célula dedicada al robo de transporte de carga y al narcomenudeo.

