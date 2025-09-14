Cerrar X
Nacional

Detienen a un integrante de 'La Familia Michoacana' en CDMX

En la acción fue detenido Sergio Cano Correa, alias D3, de 33 años, presunto líder del grupo delictivo, y se aseguraron grandes cantidades de droga

  • 14
  • Septiembre
    2025

La Ciudad de México fue escenario de un operativo conjunto de fuerzas federales y capitalinas que desarticuló una red criminal dedicada al cultivo y distribución de “mariguana de diseño”, vinculada a La Familia Michoacana y con operaciones detectadas en Costa Rica y Guatemala.

En la acción fue detenido Sergio Cano Correa, alias D3, de 33 años, presunto líder del grupo delictivo, y se aseguraron grandes cantidades de droga, así como inmuebles utilizados como invernaderos y bodegas.

Los cateos se realizaron de manera simultánea en tres inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. Durante los operativos se decomisaron más de mil plantas y 170 kilogramos de mariguana, además de detener a cuatro presuntos integrantes de la célula criminal.

Además de D3, fueron detenidos Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias Smog, de 41 años; Paolo Josué Zavala Zavala, de 27, y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público federal junto con lo asegurado.

El golpe más significativo ocurrió en un inmueble de Iztacalco, donde se halló un invernadero, dos bolsas con mariguana, una bolsa con polvo color amarillo, una báscula digital y mil 153 plantas. En Benito Juárez, se decomisaron 139 paquetes y un costal con 35 kilogramos de mariguana.

Las autoridades señalaron que la estructura operaba en diversas alcaldías de la capital, municipios mexiquenses como Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, así como en los estados de Guerrero y Sinaloa, y mantenía presencia internacional en Costa Rica y Guatemala.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y policías de la capital. Los inmuebles quedaron sellados y bajo custodia mientras continúan las investigaciones para localizar a otros integrantes de la red.


