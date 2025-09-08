Cerrar X
Nacional

Detienen a viuda de ‘el Ojos’, exlíder del Cártel de Tláhuac

Autoridades capturaron a viuda de Felipe de Jesús, alias ‘el Ojos’, exlíder del Cártel de Tláhuac, y a su hija Samantha N., conocida como ‘Sam’

  • 08
  • Septiembre
    2025

Autoridades de la Ciudad de México capturaron este 7 de septiembre a María de los Ángeles R., viuda de Felipe de Jesús, alias ‘el Ojos’, exlíder del Cártel de Tláhuac, y a su hija Samantha N., conocida como ‘Sam’.

Tras la muerte de ‘el Ojos’ en 2017, María de los Ángeles R. asumió el liderazgo del grupo criminal, que desde entonces ha mantenido enfrentamientos con La Unión Tepito y Los Rodolfos.

Samantha N. fungía como operadora financiera y presunta responsable de la comercialización y distribución de drogas en la zona.

Ambas fueron trasladadas a la Ciudad de México para ser ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde enfrentarán cargos por asociación delictuosa por hechos ocurridos en diciembre de 2020.

Desde abril de 2024, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ofrecía una recompensa por su localización o detención.

El arresto se logró gracias a trabajos de inteligencia que ubicaron a las mujeres en la colonia Valle de San Javier, en Pachuca, Hidalgo.

Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda de Liliana N., alias ‘Lili’ o ‘la Voz’, otra hija de ‘el Ojos’ y presunta responsable de la venta y distribución de drogas para el cártel.

La FGJ capitalina ofrece 500 mil pesos a quien proporcione información que permita su captura.


