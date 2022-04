Detienen agresoras que atacaron a mujer en auto

Autoridades actuaron en contra del grupo radical que ocupaba la sede de la CNDH desde hace dos años.

Una usuaria de Twitter denunció el pasado jueves la agresión que sufrió su mamá por parte de cuatro mujeres encapuchadas cuando circulaba por la calle Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La usuaria @_nnux señaló que su mamá se encontraba a bordo de su automóvil cuando cuatro mujeres le bloquearon el paso y le pidieron dinero.

Ante la negativa de su mamá, las encapuchadas comenzaron a pintar el vehículo con aerosol, y cuando vieron que serían grabadas por la conductora, las agresoras empezaron a destruir el coche con tubos de metal, además insultar a su víctima.

En medio de la ataque, las mujeres le arrebataron el celular a la automovilista y se lo quedaron.

Por suerte no salió lastimada, pero pudo haber sido mucho peor. Me duele mucho pensar en mi mamá sola dentro de su coche, asustada y vulnerable mientras 4 personas la atacan de esta manera. Me da mucha rabia e impotencia".

Aunque la denunciante se dijo a favor del feminismo, lamentó que se cometan estos actos en nombre del movimiento.

"No quiero que esto se use para desprestigiar el movimiento. Yo me considero feminista. Son esas ramas radicales, violentas, transfóbicas muchas veces, que me desilusionan cada vez más. Siento que es fácil perderse dentro de todo eso", dijo.

Hoy mi mamá fue atacada afuera de la casa Okupa en la calle de Cuba por 4 mujeres encapuchadas. MI MAMÁ ESTABA DENTRO DEL COCHE CUANDO LA ATACARON. Estoy furiosa y muy triste de que estas cosas se hagan en nombre del feminismo. [1] pic.twitter.com/NrFbUTAOET — Nnux (@_nnux) April 14, 2022

Momentos después de denunciar esta situación, la joven compartió un video donde muestra como las radicales destruyen el auto de su madre, quien se muestra temerosa por lo que está ocurriendo.

Me acaban de pasar este video un poco más largo en el que se ve el momento en el que mi mamá sigue dentro del coche, cómo sale con las manos en alto diciendo que es profesora y pide ayuda. Se me parte el corazón. pic.twitter.com/bngEaNw2dC — Nnux (@_nnux) April 15, 2022

Tras la denuncia por redes sociales, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por los delitos de robo a transeúnte y daño a la propiedad doloso a vehículo.

Además de informar que se le brindó acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades a investigar y sancionar estos hechos violentos.

Recordemos que el grupo radical ocupa el inmueble del Organismo de forma ilegal desde hace tiempo, y fue justo enfrente del edificio donde se realizó la agresión.

Exhortamos a la @FiscaliaCDMX para que se investiguen y sancionen los hechos ocurridos en las inmediaciones de la sede #Cuba 60.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/POgt5PTqOh — CNDH en México (@CNDH) April 15, 2022

Tal parece que la denuncia de la CNDH fue escuchada, pues después de dos años, las organizaciones feministas fueron desalojadas del edificio de la calle Cuba.

Un centenar de policías acudió al lugar para llevar a cabo el operativo, y aunque tres integrantes del Bloque Negro se amotinaron, lograron ser detenidas y sacadas del lugar.

Agentes #PDI de la @FiscaliaCDMX en colaboración con elementos de la #SSC detuvieron a tres mujeres durante la recuperación de un inmueble, ubicado en la Colonia Centro y fueron presentadas ante el juez de control por probables delitos contra la salud. https://t.co/VvvDMHBgSN pic.twitter.com/BaO881WEwA — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) April 17, 2022

Con información de info7.mx