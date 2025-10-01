Cerrar X
evw_f3c8e5e99e
Nacional

Detienen en Acapulco a cuatro presuntos miembros de Los Rusos

La Secretaría de Marina (Semar) detuvo en Acapulco a cuatro hombres señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rusos

  • 01
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Marina (Semar) detuvo en Acapulco a cuatro hombres señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rusos.

El aseguramiento ocurrió durante un operativo interinstitucional realizado en coordinación con autoridades estatales y federales en el fraccionamiento Marina Diamante, donde elementos navales detectaron a los sospechosos.

En la acción se les aseguraron una camioneta, un arma larga, 77 cartuchos útiles de diferentes calibres, cinco cargadores, 16 bolsas transparentes con presunta mariguana, 191 bolsitas con presunto crystal y cinco teléfonos celulares.

Tanto los detenidos como los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la vinculación a proceso y prisión preventiva contra dos hombres y una mujer, también presuntos integrantes de Los Rusos, identificados como Ana N., Ricardo N. y Pedro N., acusados del homicidio calificado de un hombre en agosto pasado en la colonia La Máquina de Acapulco.

¿Quiénes son Los Rusos?

Este grupo delictivo surgió como una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, fundado por Juan Carlos Rodríguez, alias el Ruso, quien fue líder de sicarios al servicio de Héctor Beltrán Leyva, el H.

A Los Rusos se les atribuyen extorsiones a comerciantes y transportistas en Acapulco, donde mantienen una confrontación con su principal rival: el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_DOS_FOTOS_3caba76d78
Cae implicado en ataque a policías de Guadalupe donde murió niña
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T151532_802_c70be63e55
Sheinbaum anuncia inversiones y apoyos en visita a Tapachula
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T083212_107_0c878afaf0
Cae "El Oso", presunto líder de grupo criminal en Guerrero
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_60_20e5605d1a
Tamaulipas construirá 75 mil viviendas del bienestar
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T161346_514_10d32354e7
Fundación dona 100 electrocardiogramas a Educación
b7e11f95_5da0_49eb_a95b_9b75dd8cb195_3727b16583
San Pedro cuenta con nuevo ícono cultural: Niña Cangrejo
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×