Detienen en Acapulco a cuatro presuntos miembros de Los Rusos

La Secretaría de Marina (Semar) detuvo en Acapulco a cuatro hombres señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rusos.

El aseguramiento ocurrió durante un operativo interinstitucional realizado en coordinación con autoridades estatales y federales en el fraccionamiento Marina Diamante, donde elementos navales detectaron a los sospechosos.

En la acción se les aseguraron una camioneta, un arma larga, 77 cartuchos útiles de diferentes calibres, cinco cargadores, 16 bolsas transparentes con presunta mariguana, 191 bolsitas con presunto crystal y cinco teléfonos celulares.

Tanto los detenidos como los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la vinculación a proceso y prisión preventiva contra dos hombres y una mujer, también presuntos integrantes de Los Rusos, identificados como Ana N., Ricardo N. y Pedro N., acusados del homicidio calificado de un hombre en agosto pasado en la colonia La Máquina de Acapulco.

¿Quiénes son Los Rusos?

Este grupo delictivo surgió como una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, fundado por Juan Carlos Rodríguez, alias el Ruso, quien fue líder de sicarios al servicio de Héctor Beltrán Leyva, el H.

A Los Rusos se les atribuyen extorsiones a comerciantes y transportistas en Acapulco, donde mantienen una confrontación con su principal rival: el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)

