Detienen en Arizona a exdirector de PC por caso Guardería ABC

Roberto Copado, exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil (PC) de Hermosillo durante el incendio de la Guardería ABC, fue detenido en Arizona por autoridades migratorias de Estados Unidos.

Copado encabezaba la dependencia en 2009, año en que ocurrió el siniestro que cobró la vida de 49 niñas y niños, además de dejar más de 100 lesionados.

Actualmente, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de detención de Florence, Arizona.

El exfuncionario ya había sido detenido en diciembre de 2009 en Sonora por homicidio y lesiones culposas, aunque enfrentó el proceso en libertad.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuáles serán los siguientes pasos legales en su contra en territorio estadounidense.

Su detención se da pocos días después de la captura en Nogales, Sonora, de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la guardería, quien fue deportada desde Tucson, Arizona.

El pasado 3 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Téllez Nieves fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez que dictó sentencia en su contra por homicidio y lesiones culposas.

