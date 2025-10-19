Cerrar X
Nacional

Detienen en Chiapas a seis miembros del Cártel de Sinaloa

Autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron en Chiapas a seis hombres que se identificaron como integrantes del Cártel de Sinaloa

  • 19
  • Octubre
    2025

Autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron en Chiapas a seis hombres que se identificaron como integrantes del Cártel de Sinaloa, tras una persecución sobre el tramo carretero Tapilula–Rayón.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la fuerza interinstitucional realizaban patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social. Al notar la presencia policial, una camioneta intentó huir, lo que originó una persecución que concluyó a la altura del hotel Las Cabañitas, donde fue interceptada.

En el interior del vehículo viajaban seis hombres que portaban un arsenal compuesto por 12 armas largas tipo “cuerno de chivo”, más de mil 800 cartuchos de distintos calibres, decenas de cargadores, chalecos y cascos balísticos, uniformes tácticos, poncha llantas metálicas y un marro brechador.

Los detenidos fueron identificados como Adolfo N. y Junior N., originarios de Guatemala, así como los mexicanos Juan N., Hernán N., Eduardo N. y Luis N. Todos afirmaron pertenecer al Cártel de Sinaloa.

Tanto los seis sujetos como el armamento y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.


