Detienen en Portugal a exsubsecretario de Turismo de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este miércoles la detención en Portugal de Simón “N”, exsubsecretario de Planeación Turística, acusado de delitos contra el ambiente y daño en propiedad ajena doloso.

El exfuncionario contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de su incomparecencia a siete audiencias judiciales entre 2021 y 2025.

Según la Fiscalía, el primer proceso se relaciona con la construcción irregular de un inmueble que violaba normas federales de impacto ambiental.

Tras ser citado en diciembre de 2021 y agosto de 2022, el acusado no se presentó, por lo que se emitió una orden de captura.

El segundo caso, de noviembre de 2021, involucra acusaciones de amenazas y daño a propiedad ajena. En este expediente, el imputado también ignoró cinco audiencias, lo que llevó a la emisión de otra orden de aprehensión.

La Fiscalía CDMX informa que Simón “N” fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.



Interpol logró su captura en Portugal

Ante su fuga, la Interpol México emitió una ficha roja internacional, lo que permitió su localización y detención en Portugal, acción reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

“Parece que sí fue detenido en Portugal, a partir de una ficha que se puso hace tiempo en la Ciudad de México”, confirmó la mandataria.

Por su parte, la FGJCDMX informó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Oficina Central Nacional de Interpol México para concretar su extradición y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia.

