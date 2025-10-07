Diputados aprueban en lo general la Ley Aduanera
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, que busca regular la importación y exportación de mercancías
- 07
-
Octubre
2025
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, que busca fortalecer los controles fiscales, regular la importación y exportación de mercancías, combatir el tráfico de combustibles y reducir la corrupción en aduanas.
El pleno de San Lázaro avaló los cambios tras un debate de cuatro horas, con 338 votos a favor de Morena y sus aliados y 129 en contra de la oposición, que acusó que la reforma tiene fines recaudatorios y no combate a fondo el llamado “huachicol fiscal”.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Carol Altamirano, explicó que el dictamen modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, e impulsa la modernización tecnológica de las aduanas, elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas y fortalece controles a la importación temporal.
Además, aumenta la corresponsabilidad de los agentes aduanales y exige que importadores y exportadores presenten la documentación que acredite regulaciones y restricciones.
El coordinador del PT, Reginaldo Flores Sandoval, destacó que la reforma busca combatir la corrupción y reforzar la rectoría del Estado en aduanas, asegurando sanciones más severas y un control más eficiente de la importación y exportación de productos.
Sin embargo, PAN y PRI criticaron la propuesta.
Señalaron que convierte a los agentes aduanales en responsables de delitos cometidos por empresas, eleva 300% las multas, impone cargas a pequeñas y medianas empresas y puede afectar la competitividad del país.
El priísta Emilio Suárez Licona advirtió que el “huachicol fiscal” asciende a 600 mil millones de pesos y que la reforma no corrige las fallas del sistema, sino que centraliza el control con fines recaudatorios, poniendo en riesgo sectores clave como el automotriz.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas