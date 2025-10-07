Diputados aprueban en lo general la Ley Aduanera

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, que busca fortalecer los controles fiscales, regular la importación y exportación de mercancías, combatir el tráfico de combustibles y reducir la corrupción en aduanas.

El pleno de San Lázaro avaló los cambios tras un debate de cuatro horas, con 338 votos a favor de Morena y sus aliados y 129 en contra de la oposición, que acusó que la reforma tiene fines recaudatorios y no combate a fondo el llamado “huachicol fiscal”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Carol Altamirano, explicó que el dictamen modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, e impulsa la modernización tecnológica de las aduanas, elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas y fortalece controles a la importación temporal.

Además, aumenta la corresponsabilidad de los agentes aduanales y exige que importadores y exportadores presenten la documentación que acredite regulaciones y restricciones.

El coordinador del PT, Reginaldo Flores Sandoval, destacó que la reforma busca combatir la corrupción y reforzar la rectoría del Estado en aduanas, asegurando sanciones más severas y un control más eficiente de la importación y exportación de productos.

Sin embargo, PAN y PRI criticaron la propuesta.

Señalaron que convierte a los agentes aduanales en responsables de delitos cometidos por empresas, eleva 300% las multas, impone cargas a pequeñas y medianas empresas y puede afectar la competitividad del país.

El priísta Emilio Suárez Licona advirtió que el “huachicol fiscal” asciende a 600 mil millones de pesos y que la reforma no corrige las fallas del sistema, sino que centraliza el control con fines recaudatorios, poniendo en riesgo sectores clave como el automotriz.

Comentarios