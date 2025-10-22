Diputados aprueban en lo general la nueva Ley de la Armada

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual tiene como propósito fortalecer las atribuciones de la institución en el combate a amenazas marítimas y ampliar su participación en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, además de incorporar el uso de inteligencia artificial en las operaciones navales.

El dictamen, enviado al Senado para su análisis, se plantea una reorganización estructural dentro de la Secretaría de Marina (SEMAR), la cual incluye la sustitución del Estado Mayor General de la Armada por la Jefatura de Operaciones Navales, órgano encargado de concentrar la planeación, ejecución y supervisión de las acciones operativas.

El nuevo marco legal establece que el Alto Mando, ejercido por el titular de la SEMAR, contará con órganos asesores como la Jefatura de Operaciones Navales, el Consejo del Almirantazgo y la Unidad de Inteligencia Naval.

Esta nueva ley —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum— faculta a la Armada para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva y altamar, con el objetivo de combatir delitos en el mar.

Además, formaliza su participación en la formulación de políticas de defensa marítima y permite la colaboración con la Guardia Nacional como parte de la fuerza armada permanente.

Dicha propuesta ha generado cuestionamientos por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes advierten un avance en la militarización de la seguridad y una mayor concentración de poder en las fuerzas armadas.

