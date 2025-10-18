Diputados aprueban Ley de Ingresos 2026 con cambios clave

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que prevé ingresos por 10.19 billones de pesos, 891 mil millones más que este año, y con tres modificaciones.

Una de ellas busca recuperar 10% del IVA (200 mil millones) que aseguradoras acreditan indebidamente.

Otra permitirá que bancos deduzcan el ISR de créditos no recuperables, y la última dará a contribuyentes seis meses para garantizar créditos fiscales.

El dictamen se aprobó con 352 votos a favor y 128 en contra, y se envió al Senado. Morena, PT y PVEM destacan que las medidas generan recursos para programas sociales, inversión y consolidación de la recaudación.

Se incluye un “estímulo fiscal” que condonará 180 mil millones de pesos de IVA a aseguradoras que paguen 10% de la deuda y se desistan de juicios hasta 2024. Además, se confirma tasa preferencial del 15% para capitales repatriados y se aplicará IVA cero a productos de gestión menstrual.

