Diputados aprueban Ley de Ingresos 2026 con cambios clave
Diputados aprueban Ley de Ingresos 2026 con cambios que incluyen recuperación de IVA a aseguradoras y deducción de créditos fiscales para bancos
- 18
-
Octubre
2025
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que prevé ingresos por 10.19 billones de pesos, 891 mil millones más que este año, y con tres modificaciones.
Una de ellas busca recuperar 10% del IVA (200 mil millones) que aseguradoras acreditan indebidamente.
Otra permitirá que bancos deduzcan el ISR de créditos no recuperables, y la última dará a contribuyentes seis meses para garantizar créditos fiscales.
El dictamen se aprobó con 352 votos a favor y 128 en contra, y se envió al Senado. Morena, PT y PVEM destacan que las medidas generan recursos para programas sociales, inversión y consolidación de la recaudación.
Se incluye un “estímulo fiscal” que condonará 180 mil millones de pesos de IVA a aseguradoras que paguen 10% de la deuda y se desistan de juicios hasta 2024. Además, se confirma tasa preferencial del 15% para capitales repatriados y se aplicará IVA cero a productos de gestión menstrual.
