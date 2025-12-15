Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
diputados_cdmx_5c743d7463
Nacional

Diputados de CDMX se jalan del cabello por la reforma al Info

Legisladores del PAN y Morena protagonizaron empujones y jaloneos en el Congreso capitalino durante la toma de tribuna por el dictamen que desaparece al Info

  • 15
  • Diciembre
    2025

Este lunes, diputados del Congreso de la Ciudad de México llegaron a las agresiones físicas durante el dictamen referente para transformar al INFO CDMX en una nueva institución.

En específico, se trata de diputados del PAN y de Morena, quienes se jalaron del cabello y empujaron entre sí tras una discusión.

En videos compartidos en redes sociales, se ve cómo la bancada del partido albiazul toma la tribuna del Congreso de la CDMX para impedir que se armonice la ley constitucional, con la cual se hará oficial la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info).

Esto sucedió mientras el pleno se encontraba en receso para iniciar la discusión del dictamen, cuando los panistas subieron a la tribuna y tomaron los controles de audio.

Tras esto, la diputada del PAN, Daniela Álvarez, aseguró que "no se iban a mover", mientras que al mismo tiempo diputados de Morena se acercaron a pedir que no se tomara la Mesa Directiva.

Fue en ese momento que comenzaron los empujones entre los legisladores.

Los involucrados fueron las diputadas Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Martha Ávila, Rosario Morales y Claudia, quienes comenzaron a jalarse el cabello.

Tras esto, Morena planteó sesionar en el salón Benito Juárez del edificio Zócalo para aprobar la reforma y el paquete presupuestal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×