Diputados de CDMX se jalan del cabello por la reforma al Info

Este lunes, diputados del Congreso de la Ciudad de México llegaron a las agresiones físicas durante el dictamen referente para transformar al INFO CDMX en una nueva institución.

En específico, se trata de diputados del PAN y de Morena, quienes se jalaron del cabello y empujaron entre sí tras una discusión.

En videos compartidos en redes sociales, se ve cómo la bancada del partido albiazul toma la tribuna del Congreso de la CDMX para impedir que se armonice la ley constitucional, con la cual se hará oficial la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info).

🚨 Diputadas morenistas GOLPEARON a las diputadas @DanyAlvarezca y @ClaudiaPerezmx en el Congreso CDMX.



En medio de la intentona de Morena por terminar de sepultar la transparencia y concentrar en una sola persona el poder absoluto de decidir que se transparenta y que no, los… pic.twitter.com/D2dVOCLzL4 — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) December 15, 2025

Esto sucedió mientras el pleno se encontraba en receso para iniciar la discusión del dictamen, cuando los panistas subieron a la tribuna y tomaron los controles de audio.

Tras esto, la diputada del PAN, Daniela Álvarez, aseguró que "no se iban a mover", mientras que al mismo tiempo diputados de Morena se acercaron a pedir que no se tomara la Mesa Directiva.

Fue en ese momento que comenzaron los empujones entre los legisladores.

Los involucrados fueron las diputadas Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Martha Ávila, Rosario Morales y Claudia, quienes comenzaron a jalarse el cabello.

Tras esto, Morena planteó sesionar en el salón Benito Juárez del edificio Zócalo para aprobar la reforma y el paquete presupuestal.

