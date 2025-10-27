Diputados regresan a sesiones presenciales esta semana

Tras críticas por ausentismo, la Cámara de Diputados acordó que todas las sesiones de esta semana sean presenciales, poniendo fin a más de cuatro años de asistencia virtual parcial.

El “Reglamentillo”, aprobado en septiembre de 2021 durante la emergencia sanitaria por covid-19, permitía la menor asistencia posible para reducir riesgos de contagio.

Sin embargo, la medida continuó aplicándose incluso después de la pandemia.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva, aseguró que los legisladores deberán acudir de manera presencial y participar en debates respetuosos.

“Todos los diputados habrán de venir a trabajar de manera presencial a la Cámara de Diputados esta semana que es muy importante… estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales”, dijo la legisladora.

La Junta de Coordinación Política confirmó que tanto la sesión de martes como la de miércoles se realizarán en persona, donde se discutirán la ley de delitos ambientales y la nueva ley contra la extorsión.

Comentarios