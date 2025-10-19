Disminuye a 31 desaparecidos por lluvias registradas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum cumplió su sexta jornada de recorridos en las zonas afectadas por las intensas lluvias que se registró en cinco entidades, las cuales provocaron la muerte de 76 personas y la desaparición de por lo menos 31.

"Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás", apuntó.

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que el Gobierno federal y estatal brinda apoyo a las familias afectadas de Puebla, con atención médica, víveres y maquinaria.

De acuerdo con su reporte oficial publicado en un micrositio sobre afectaciones por las lluvias, Veracruz es el estado con mayor número de decesos con un total de 34, en tanto 14 siguen sin ser localizados.

Le siguen Hidalgo, con 22 muertos y 12 desaparecidos; Puebla con 19 fallecidos y 5 desaparecidas, y Querétaro con un deceso.

