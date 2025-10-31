Cerrar X
Dona Unión Europea 700 mil euros a México tras daños por lluvias

La Unión Europea destinó 700 mil euros para apoyar a comunidades mexicanas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones

La Unión Europea (UE) anunció la asignación de 700 mil euros, equivalentes a unos $13.4 millones de pesos mexicanos, para ayudar a los damnificados por las intensas lluvias e inundaciones que han golpeado distintas regiones del país en las últimas semanas.

El apoyo será canalizado a través de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas, incluyendo refugio, alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad.

De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO), los fondos se destinarán principalmente a los estados más impactados por las precipitaciones, donde miles de personas han perdido sus viviendas o medios de subsistencia.

“El financiamiento permitirá garantizar ayuda inmediata y reconstruir condiciones mínimas de vida en comunidades rurales afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra”, detalló el organismo europeo.


