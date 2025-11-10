Cerrar X
EH_CONTEXTO_29_2230825a02
Nacional

Durazo solicita apoyo en peritaje de incendio en Waldo's

El mandatario estatal pidió el apoyo a los técnicos de instituciones como el Politécnico Nacional para deslindar responsabilidades

  10
  Noviembre
    2025

El gobernador Alfonso Durazo solicitó apoyo a las autoridades de diversas universidades de México para deslindar las responsabilidades sobre lo sucedido en el incendio de una sucursal Waldo's que acabó con la vida de 23 personas en Hermosillo, Sonora.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Secretaría Anticorrupción se encargarán de deslindar responsabilidades. Sin embargo, solicitó a los rectores de reconocidas instituciones del país para que se integren en las labores de peritaje.

"He solicitado al rector de la UNAM y al director del Politécnico Nacional, instituciones de la mayor solvencia profesional su apoyo para que equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en los procesos de peritaje que representan uno de los restos de la investigación" expresó el mandatario estatal.

Recordemos que hace unos días, el mismo gobernador informó que la cifra de personas fallecidas a causa del siniestro se elevó a 24, mientras que ocho personas continúan internadas en distintos hospitales para ser atendidos por las quemaduras sufridas por las llamas del incendio.


Comentarios

Etiquetas:
