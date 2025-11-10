Durazo solicita apoyo en peritaje de incendio en Waldo's

El gobernador Alfonso Durazo solicitó apoyo a las autoridades de diversas universidades de México para deslindar las responsabilidades sobre lo sucedido en el incendio de una sucursal Waldo's que acabó con la vida de 23 personas en Hermosillo, Sonora.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Secretaría Anticorrupción se encargarán de deslindar responsabilidades. Sin embargo, solicitó a los rectores de reconocidas instituciones del país para que se integren en las labores de peritaje.

"He solicitado al rector de la UNAM y al director del Politécnico Nacional, instituciones de la mayor solvencia profesional su apoyo para que equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en los procesos de peritaje que representan uno de los restos de la investigación" expresó el mandatario estatal.

A ocho días de la tragedia ocurrida en Hermosillo, hemos atravesado jornadas de profundo dolor.



El duelo ha sido de todos.



Lo dije desde el primer momento y hoy lo reitero con total convicción, no habrá impunidad y la investigación avanza sin pausas.



He solicitado al rector… pic.twitter.com/44Zf7dkhy6 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 9, 2025

Recordemos que hace unos días, el mismo gobernador informó que la cifra de personas fallecidas a causa del siniestro se elevó a 24, mientras que ocho personas continúan internadas en distintos hospitales para ser atendidos por las quemaduras sufridas por las llamas del incendio.

Comentarios