Cerrar X
banco_mundial_mexico_6ca9aa4445
Nacional

Economía de México dependerá del T-MEC, asegura Banco Mundial

El Banco Mundial afirmó que la economía de México crecerá una vez se resuelva la incertidumbre derivada de su relación con EUA y la revisión del T-MEC

  • 07
  • Octubre
    2025

El Banco Mundial (BM) advirtió este martes que el crecimiento económico de México está condicionado por la resolución de la incertidumbre derivada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la relación bilateral con su vecino del norte.

William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM, afirmó que aunque la economía mexicana enfrenta desafíos por las tensiones comerciales, las perspectivas se han ajustado al alza: 0.5% de crecimiento para 2025, 1.4% en 2026 y 1.9% en 2027.

“Cuanto antes se resuelva esta situación, mejor será para los inversionistas internacionales que consideren a México”, explicó.

El economista destacó que, pese a la tensión con Estados Unidos, México se beneficia de la desventaja arancelaria de algunos competidores en Asia Oriental, lo que está desviando comercio hacia el país, sin embargo señaló que la incertidumbre todavía frena un crecimiento más sólido.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno mexicano ha iniciado la fase preliminar de revisión del T-MEC, mientras que el proceso formal comenzará en enero de 2026 y se prevé que concluya a mediados de ese año.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_44_0141e2ce90
Bryan Adams trae su gira 'Roll With The Punches' a México en 2026
tmec_sheinbaum_9055de6306
'El T-MEC es ley en los tres países que lo integran': Sheinbaum
mundial_2026_sheinbaum_96310820f4
Anuncia Federación fecha para revelar detalles del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
oms_gaza_bc9e5be971
OMS liderará reconstrucción del sistema sanitario en Gaza
EH_UNA_FOTO_2_8f52a1a564
Presenta Ramos Arizpe Ley de Ingresos con alza del 4%
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×