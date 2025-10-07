Economía de México dependerá del T-MEC, asegura Banco Mundial

El Banco Mundial (BM) advirtió este martes que el crecimiento económico de México está condicionado por la resolución de la incertidumbre derivada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la relación bilateral con su vecino del norte.

William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM, afirmó que aunque la economía mexicana enfrenta desafíos por las tensiones comerciales, las perspectivas se han ajustado al alza: 0.5% de crecimiento para 2025, 1.4% en 2026 y 1.9% en 2027.

“Cuanto antes se resuelva esta situación, mejor será para los inversionistas internacionales que consideren a México”, explicó.

El economista destacó que, pese a la tensión con Estados Unidos, México se beneficia de la desventaja arancelaria de algunos competidores en Asia Oriental, lo que está desviando comercio hacia el país, sin embargo señaló que la incertidumbre todavía frena un crecimiento más sólido.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno mexicano ha iniciado la fase preliminar de revisión del T-MEC, mientras que el proceso formal comenzará en enero de 2026 y se prevé que concluya a mediados de ese año.

Comentarios