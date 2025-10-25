Ejército asegura más de una tonelada de droga en cajas de chiles

Elementos del Ejército Mexicano decomisaron más de una tonelada de metanfetamina, además de fentanilo y goma de opio, escondidos en cajas de chiles durante una inspección en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah”, en San Luis Río Colorado, frontera con Estados Unidos.

El aseguramiento se realizó el viernes, cuando personal militar y de la Guardia Nacional revisó un tractocamión de Transportes Refrigerados del Norte que transportaba jalapeño y serrano desde El Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California.

La revisión con equipos de detección no intrusiva detectó irregularidades en la carga, lo que llevó a una inspección manual.

En el vehículo fueron hallados 235 paquetes de metanfetamina de cinco kilos cada uno, dos bolsas de fentanilo con un total de cuatro kilos y cinco paquetes de goma de opio de un kilo cada uno, sumando aproximadamente 1,184 kilos de droga.

El conductor, un hombre de 27 años originario de Mexicali, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y los narcóticos asegurados.

