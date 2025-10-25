Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T121638_073_98622489cf
Nacional

Ejército asegura más de una tonelada de droga en cajas de chiles

Elementos del Ejército Mexicano decomisaron más de una tonelada de metanfetamina, además de fentanilo y goma de opio, escondidos en cajas de chiles

  • 25
  • Octubre
    2025

Elementos del Ejército Mexicano decomisaron más de una tonelada de metanfetamina, además de fentanilo y goma de opio, escondidos en cajas de chiles durante una inspección en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah”, en San Luis Río Colorado, frontera con Estados Unidos.

El aseguramiento se realizó el viernes, cuando personal militar y de la Guardia Nacional revisó un tractocamión de Transportes Refrigerados del Norte que transportaba jalapeño y serrano desde El Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California.

La revisión con equipos de detección no intrusiva detectó irregularidades en la carga, lo que llevó a una inspección manual.

En el vehículo fueron hallados 235 paquetes de metanfetamina de cinco kilos cada uno, dos bolsas de fentanilo con un total de cuatro kilos y cinco paquetes de goma de opio de un kilo cada uno, sumando aproximadamente 1,184 kilos de droga.

El conductor, un hombre de 27 años originario de Mexicali, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y los narcóticos asegurados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G4_Mtt5i_Xk_AA_5_Cm_L_4df4dec696
Aseguran 385 kilogramos de metanfetamina tras cateo en Culiacán
EH_CONTEXTO_19_db42f7e6fc
Trump afirma que EUA capturó a más de 3,000 narcotraficantes
EH_FOTO_VERTICAL_76ef4fdb92
Cae en Cuba 'Brother Wang', capo del fentanilo fugado de México
publicidad

Últimas Noticias

erherreh_99f6b36338
Lando Norris domina de punta a punta en el GP de México
01c8380e_21ca_4098_8b97_e0e3cca375ba_d4c6c06bab
Llenan Santuario de San Judas a dos días de festejo
84d0219f_3236_4f84_b847_883086b7307e_b3645252ad
Tamaulipas refuerza liderazgo climático con apoyo global
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
publicidad
×