El 2022: Un año mortífero para los periodistas mexicanos

Luego del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, se ha hecho visible en los últimos días, el incremento en la violencia y asesinatos contra periodistas.

El año más mortífero en al menos tres décadas para los periodistas y trabajadores de los medios mexicanos está llegando a su fin, con 15 asesinatos, una situación peligrosa subrayada por un descarado ataque esta semana contra uno de los periodistas más destacados del país.



Dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo blindado del periodista de radio y televisión Ciro Gómez Leyva a 200 metros de su domicilio la noche del jueves. El periodista describió el ataque y publicó fotos de su vehículo en las redes sociales.



La solidaridad ha crecido entre el cuerpo de prensa de México en medio de la carnicería, y sus miembros están haciendo cada vez más ruido después de cada asesinato. También han rechazado una narrativa gubernamental de larga data de que las víctimas no eran periodistas reales o eran corruptos.



Aún así, los asesinatos, 15 contados por The Associated Press, han seguido aumentando.



Este año, muchos de los muertos eran reporteros de pueblos pequeños que dirigían sus propios medios con muy poco dinero. Otros eran freelancers, incluso para publicaciones nacionales, en grandes ciudades como Tijuana.



También el jueves, los asaltantes apuntaron al periodista Flavio Reyes de Dios, director de un sitio de noticias en línea en Palenque, un pueblo en el sureño estado de Chiapas. Un vehículo sin placas lo siguió y luego sacó su motocicleta de la carretera, hiriendo al periodista, dijo el grupo de defensa de la prensa Artículo 19.

Ese incidente atrajo poca atención. Pero fue noticia nacional que le dispararon a Gómez Leyva, quien es uno de los periodistas más conocidos de México. Es un crítico habitual del gobierno y blanco frecuente de las diatribas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las críticas de la prensa.





Sin embargo, López Obrador condenó el viernes el atentado contra Gómez Leyva. Si bien reconoció que tenían sus diferencias, el presidente dijo: “Es completamente reprobable que alguien sea atacado”.



Jan-Albert Hootsen, el representante de México para el Comité para la Protección de los Periodistas, dijo que este año la única nación que vio más periodistas asesinados es Ucrania, que lucha contra la invasión rusa.





“Comenzamos a recopilar datos sobre homicidios de periodistas en 1992, y ha sido el número más alto de asesinatos de periodistas en un solo año, y también podemos decir que hasta ahora parece ser el sexenio más mortífero, lo que significa el período más letal de un solo presidente mexicano si continúa la tendencia actual”, dijo Hootsen.

“Andrés Manuel López Obrador, tanto durante la campaña como presidente, ha politizado con éxito el periodismo en México más que nunca en la memoria reciente”, dijo Hootsen.



Katherine Corcoran, autora de “En la boca del lobo: un asesinato, un encubrimiento y el verdadero costo de silenciar a la prensa”, dijo que una de las principales razones por las que los asesinatos de periodistas se han mantenido obstinadamente altos en México es que los funcionarios del gobierno están detrás de muchos de ellos.





“Es algún tipo de corrupción gubernamental lo que está siendo amenazado o algún tipo de imperio gubernamental el que está siendo amenazado cuando persiguen a estos periodistas”, dijo Corcoran, exjefe de la oficina de Associated Press en México.





Con información de AP.