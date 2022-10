El 60% de alumnos de primaria en México no leen bien

De acuerdo a un estudio de la empresa Kumon, la educación primaria en México y Centroamérica es grave y traerá consecuencias a futuro.

Un estudio reveló que el 60% de los alumnos de primaria en México tienen graves dificultades para leer.





Dicho analisis fue realizado por la empresa Kumon, el cual indicó que los infantes mexicanos tienen 'graves deficiencia en lectura a un grado que se puede decir que no saben leer'.





Así mismo, este estudio reveló que el 80% cuenta niveles de estrés altos por el rezago académico provocado por la pandemia del Covid-19.





La empresa japonesa obtuvo esta información tras realizar más de 3 mil pruebas de diagnóstico de habilidades escolares, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y organizaciones como la Unión de Padres de Familia.





Con estas pruebas y tras la recaudación de información de dichas instituciones, el estudio arrojó que el problema de 'la educación a nivel primaria en México y Centroamérica es grave y con consecuencias a futuro'.





Además, la empresa japonesa también reveló que alrededor del 96.5 % de los alumnos de primaria de quinto y sexto grado no saben resolver problemas matemáticos con decimales de fracciones, que el 35 % de los alumnos no saben sumar y restar y que el 60 % no saben leer o lo hacen con mucha dificultad y su comprensión es mínima.