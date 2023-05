El estremecedor relato de la caída del globo de Teotihuacán

A más de dos meses de la terrible tragedia, la niña sobreviviente de la caída del globo de Teotihuacán relató cómo fue el horrible accidente que le arrebató la vida a sus padres.

Regina Nolasco Becerril, de apenas 13 años de edad, fue la única sobreviviente de la caída de un globo aerostático que se incendio en el aire el pasado 1 de abril en Teotihuacán, Estado de México.

Becerril sobrevivió luego de que su madre y ella saltaran desesperadas de la canastilla en la que viajaban al percatarse que el globo estaba incendiándose.

Lamentablemente, su madre no sobrevivió a la caída y su padre, quedó atrapado entre las llamas del globo que iba elevándoselo hacia el cielo cada vez más.

A dos meses de que ocurrió el accidente, la menor relató para el programa Primer Impacto de Univisión, la pesadilla y los tétricos momentos por los que tuvo que pasar ese día.

“Mi mamá cayó a lado mío y no se paró. Me levanté y empecé a gritarle a la gente ‘ayuda, ayuda’. Todos se me quedan viendo sorprendidos.