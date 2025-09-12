'El objetivo no es recaudar, es 'no recaudar': Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, destacó que el objetivo de su administración es que disminuya el consumo de bebidas azucaradas en la población.

Aseguró que en las campañas lanzadas contra el aumento del costo de este tipo de bebidas en redes sociales son "bots".

"Ayer estaba viendo en la red "X" lanzaron una campaña, hicimos un análisis [...] pero 90% son bots de esa campaña, pagada no se por quién, en contra de el peso adicional al costo del refresco", exclamó la mandataria.

Afirmó que si se llega a recaudar más recursos por la compra de estas bebidas, en el presupuesto de federación está establecido que el ingreso va directamente hacia un fondo en salud para que atiendan el problema de diabetes, hipertensión, enfermedades renales.

La Secretaría de Salud sería la encargada de administrar dichos recursos y recalcó que será "muy transparente".

"Con dos refrescos que se tomen menos al mes, no afecta el bolsillo", exclamó.

Reiteró que ese es el objetivo de la campaña para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

