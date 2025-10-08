'El T-MEC es ley en los tres países que lo integran': Sheinbaum

A través de su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró este miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una ley vigente en los tres países y que cualquier intento de modificarlo implicaría un proceso complicado.

La mandataria se refirió a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien durante una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, mencionó la posibilidad de renegociar el tratado para 2026.

Sheinbaum subrayó que el tratado ya fue aprobado por los congresos de México, Estados Unidos y Canadá, y que la mayoría de sus disposiciones se están cumpliendo.

“El T-MEC es ley en Canadá, EUA y en México, si quisiera cambiarse, sería un proceso muy profundo”, explicó, dejando en claro que no se puede modificar de manera unilateral.

Por otra parte,, precisó que, aunque las modificaciones al tratado son complejas, sí se pueden llevar a cabo reuniones bilaterales o trilaterales para discutir temas específicos, sin que estas afecten el marco legal del T-MEC.

Sobre el proceso mencionado por Trump, la titular del Poder Ejecutivo federal señaló que México no cuenta con información adicional sobre cómo se realizarán las revisiones o ajustes que el expresidente estadounidense sugirió.

