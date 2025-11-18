Cerrar X
Nacional

Embajada de México apoya tras muerte de turistas en la Patagonia

La Embajada de México en Chile informó que brinda asistencia consular tras el fallecimiento de dos turistas mexicanos en el Parque Nacional Torres del Paine

La Embajada de México en Chile informó este martes que brinda asistencia consular tras el fallecimiento de dos turistas mexicanos en el Parque Nacional Torres del Paine.

La sede diplomática detalló en su cuenta de X que mantiene comunicación con las autoridades locales y acompaña a las familias afectadas.

Vanessa Calva, directora de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que se da seguimiento a la “trágica situación”.

De acuerdo con autoridades chilenas, el incidente ocurrió el lunes 17 de noviembre, cuando dos mexicanos y tres turistas europeos fueron sorprendidos por una ventisca mientras recorrían la reserva patagónica, ubicada a unos 2 mil 800 kilómetros de Santiago.


