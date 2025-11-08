Cerrar X
Embajador iraní acusa a Israel de querer dañar lazos con México

El embajador de Irán en México, acusó a Israel, tras reportes internacionales que señalaron a Teherán de planear atentado contra la embajadora israelí en México

  • 08
  • Noviembre
    2025

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, acusó este viernes a Israel de difundir una “gran mentira”, tras los reportes internacionales que señalaron a Teherán de planear un atentado contra la embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger.

“Israel busca destruir la amistad entre Irán y México, una relación que tiene más de 123 años”, declaró Pasandideh ante medios de comunicación, al rechazar las acusaciones sobre un supuesto complot iraní.

El diplomático aseguró que su país respeta plenamente la soberanía y las leyes mexicanas, y reiteró la confianza mutua entre ambos gobiernos.

“México tiene confianza en Irán, al igual que nosotros confiamos en México. Nunca haríamos nada contrario a la seguridad de este país. El respeto a sus leyes y normas es de máxima importancia para nosotros”, subrayó el embajador.


