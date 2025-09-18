Cerrar X
Empresa dueña de pipa que explotó indemnizará a las víctimas

La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa y dejó 20 muertos, anunció que indemnizará a todas las víctimas

  • 18
  • Septiembre
    2025

Transportadora Silza, dueña de la pipa de gas LP que se volcó y explotó bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y aseguró que indemnizará a las víctimas y a sus familiares.

La empresa informó que ya compareció ante el Ministerio Público y manifestó su voluntad de aportar los recursos necesarios para la reparación del daño.

Asimismo, se comprometió a entregar toda la información que requiera la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para avanzar en la investigación.

Silza detalló que cuenta con cuatro pólizas de seguro vigentes, ya presentadas ante las autoridades, no obstante anunció que destinará recursos adicionales más allá de lo asegurado para garantizar que todas las personas afectadas reciban indemnización y apoyo.

En coordinación con la Fiscalía capitalina, se habilitó la línea telefónica 55 4609 4432, destinada a orientar y acompañar a las víctimas y sus familias en el proceso de entrega de apoyos.

Por otra parte, la empresa también agradeció la atención brindada por las instituciones de la Ciudad de México, en especial al sector salud, por la respuesta inmediata tras la tragedia.

De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud Pública capitalina, el número de víctimas mortales por la explosión ascendió a 20 fallecidos.

 


