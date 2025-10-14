Cerrar X
En noviembre presentarán plan de jornada de 40 horas: Presidencia

Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría del Trabajo dará a conocer en noviembre la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que en noviembre la Secretaría del Trabajo presentará la propuesta oficial para implementar la jornada laboral de 40 horas semanales en México.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria explicó que el objetivo es reducir las horas de trabajo sin que ello afecte el salario de los empleados, y que se mantenga un proceso de consenso entre trabajadores, sindicatos y empresas:

“Nuestra idea es que avance 40 horas pero que siga avanzando el salario, que no sea una por la otra… se ha buscado que sea un trabajo de consenso”, afirmó Sheinbaum.

La propuesta contempla un ajuste progresivo, para que empresas y empleados puedan adaptarse sin afectar la productividad:

  • 2026: 46 horas semanales
  • 2027: 44 horas
  • 2028: 42 horas
  • 2029: 41 horas
  • 2030: 40 horas

Además, se otorgarán dos días de descanso por cada cinco trabajados, manteniendo la remuneración actual.

Jornadas vigentes según la Ley Federal del Trabajo

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece tres tipos de jornadas:

  • Diurna: 6:00 a 20:00 horas, máximo 8 horas diarias
  • Nocturna: 20:00 a 6:00 horas, máximo 7 horas diarias
  • Mixta: combina periodos diurnos y nocturnos, con un máximo de 7 horas y media si el periodo nocturno excede tres horas y media

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, destacó que la iniciativa busca un equilibrio entre la reducción de horas y el aumento salarial, evitando que uno sea pretexto para frenar al otro.

Señaló que el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños López, presentará los detalles de la propuesta en la conferencia matutina.

“Ya se llegó a un acuerdo y en noviembre Marath Bolaños López estaría presentando la propuesta”, dijo sin definir la fecha exacta.


